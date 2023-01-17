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Лубочников Кирилл Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Лубочников Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1883

Жена: Лубочникова Агафья Михайловна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Лубочников Илья Кириллович

Мать ребёнка: Лубочникова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Глинчикова Анисья Кирилловна

Мать ребёнка: Лубочникова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
19.01.1888

Сын: Лубочников Ефим Кириллович

Мать ребёнка: Лубочникова Агафья Михайловна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Лубочникова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
10.09.1893

Сын: Лубочников Никита Кириллович

Мать ребёнка: Лубочникова Агафья Михайловна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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