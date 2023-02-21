Глинчикова (Лубочникова) Анисья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глинчикова (Лубочникова) Анисья Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Лубочников Кирилл Фёдорович

Мать: Лубочникова Агафья Михайловна

Бракосочетание
30.01.1906

Муж: Глинчиков Николай Трофимович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глинчиков Николай Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глинчиков Николай Трофимович

Смерть
Неизвестно
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