Глинчикова (Лубочникова) Анисья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Бракосочетание
30.01.1906
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глинчиков Николай Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глинчиков Николай Трофимович
Смерть
Неизвестно