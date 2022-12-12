Глинчиков Николай Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1906
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глинчикова Анисья Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глинчикова Анисья Кирилловна
Смерть
Неизвестно