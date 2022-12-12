Глинчиков Николай Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глинчиков Николай Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1886 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1906

Жена: Глинчикова Анисья Кирилловна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глинчикова Анисья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глинчикова Анисья Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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