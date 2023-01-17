Лубочникова (Шепелева) Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1883
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Лубочников Илья Кириллович
Отец ребёнка: Лубочников Кирилл Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Глинчикова Анисья Кирилловна
Отец ребёнка: Лубочников Кирилл Фёдорович
Рождение ребёнка
19.01.1888
Сын: Лубочников Ефим Кириллович
Отец ребёнка: Лубочников Кирилл Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Лубочников Кирилл Фёдорович
Рождение ребёнка
10.09.1893
Сын: Лубочников Никита Кириллович
Отец ребёнка: Лубочников Кирилл Фёдорович
Смерть
Неизвестно