Лубочникова (Шепелева) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубочникова (Шепелева) Агафья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1883

Муж: Лубочников Кирилл Фёдорович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Лубочников Илья Кириллович

Отец ребёнка: Лубочников Кирилл Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Глинчикова Анисья Кирилловна

Отец ребёнка: Лубочников Кирилл Фёдорович

Рождение ребёнка
19.01.1888

Сын: Лубочников Ефим Кириллович

Отец ребёнка: Лубочников Кирилл Фёдорович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Лубочников Кирилл Фёдорович

Рождение ребёнка
10.09.1893

Сын: Лубочников Никита Кириллович

Отец ребёнка: Лубочников Кирилл Фёдорович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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