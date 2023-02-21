Лубочников Илья Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Рождение ребёнка
05.10.1902
Дочь: Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Лубочникова Марфа Феоктистовна
Бракосочетание
18.10.1902
Оба первым браком
Рождение ребёнка
14.01.1907
Мать ребёнка: Лубочникова Марфа Феоктистовна
Рождение ребёнка
24.12.1909
Мать ребёнка: Лубочникова Марфа Феоктистовна
Рождение ребёнка
19.08.1913
Мать ребёнка: Лубочникова Марфа Феоктистовна
Рождение ребёнка
29.03.1920
Мать ребёнка: Лубочникова Марфа Феоктистовна
Смерть
Неизвестно