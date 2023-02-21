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Лубочников Илья Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Лубочников Кирилл Фёдорович

Мать: Лубочникова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
05.10.1902

Дочь: Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Лубочникова Марфа Феоктистовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
18.10.1902

Жена: Лубочникова Марфа Феоктистовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Оба первым браком
Рождение ребёнка
14.01.1907

Сын: Лубочников Василий Ильич

Мать ребёнка: Лубочникова Марфа Феоктистовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.12.1909

Сын: Лубочников Василий Ильич

Мать ребёнка: Лубочникова Марфа Феоктистовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.08.1913

Сын: Лубочников Андрей Ильич

Мать ребёнка: Лубочникова Марфа Феоктистовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.03.1920

Сын: Лубочников Алексей Ильич

Мать ребёнка: Лубочникова Марфа Феоктистовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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