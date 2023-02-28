Лубочников Василий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубочников Василий Ильич

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

24.12.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1909

Отец: Лубочников Илья Кириллович

Мать: Лубочникова Марфа Феоктистовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
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