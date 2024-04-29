Алтухова (Моргачева) Софья Акимовна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1829
Брак: запись о браке №5, метрическая книга за 1829 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Матвей Моргачев, Андрей Ветров... Показать все
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Алтухова Наталья Степановна
Отец ребёнка: Алтухов Степан Иванович
Рождение: запись о рождении №73, метрическая книга за 1830 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1832
Сын: Алтухов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Алтухов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Костина (Алтухова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Алтухов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Алтухов Степан Иванович
Рождение: запись о рождении №37, метрическая книга за 1837 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1839
Сын: Алтухов Филипп Степанович
Отец ребёнка: Алтухов Степан Иванович
Рождение: запись о рождении №51, метрическая книга за 1839 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно