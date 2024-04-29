Алтухова (Моргачева) Софья Акимовна 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алтухова (Моргачева) Софья Акимовна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1829

Муж: Алтухов Степан Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №5, метрическая книга за 1829 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Матвей Моргачев, Андрей Ветров... Показать все
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Алтухова Наталья Степановна

Отец ребёнка: Алтухов Степан Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №73, метрическая книга за 1830 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Алтухов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Алтухов Степан Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Костина (Алтухова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Алтухов Степан Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Алтухов Иван Степанович

Отец ребёнка: Алтухов Степан Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №37, метрическая книга за 1837 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Алтухов Филипп Степанович

Отец ребёнка: Алтухов Степан Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №51, метрическая книга за 1839 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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