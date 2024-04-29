Алтухов Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
1850
Брак: запись о браке №2, метрическая книга за 1850 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Николай Яковлев Мерзликин и Те... Показать все
Рождение ребёнка
1851
Сын: Алтухов Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Алтухова (Мерзликина) Екатерина Федосовна
Рождение: запись о рождении №72, метрическая книга за 1851 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1853
Сын: Алтухов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Алтухова (Мерзликина) Екатерина Федосовна
Рождение: запись о рождении №25, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1855
Сын: Алтухов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Алтухова (Мерзликина) Екатерина Федосовна
Рождение: запись о рождении №59, метрическая книга за 1855 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Алтухова (Мерзликина) Екатерина Федосовна
Рождение: запись о рождении №18, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Алтухова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Алтухова (Мерзликина) Екатерина Федосовна
Рождение: запись о рождении №43, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
1861
Смерть: запись о смерти №24, метрическая книга за 1861 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Умер от чахотки