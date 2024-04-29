Алтухов Алексей Степанович 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алтухов Алексей Степанович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1832

Дата смерти

1861

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Алтухов Степан Иванович

Мать: Алтухова (Моргачева) Софья Акимовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1850

Жена: Алтухова (Мерзликина) Екатерина Федосовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №2, метрическая книга за 1850 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Николай Яковлев Мерзликин и Те... Показать все
Рождение ребёнка
1851

Сын: Алтухов Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Алтухова (Мерзликина) Екатерина Федосовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №72, метрическая книга за 1851 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Алтухов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Алтухова (Мерзликина) Екатерина Федосовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №25, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Алтухов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Алтухова (Мерзликина) Екатерина Федосовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №59, метрическая книга за 1855 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Алтухов Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Алтухова (Мерзликина) Екатерина Федосовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №18, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Алтухова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Алтухова (Мерзликина) Екатерина Федосовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №43, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
1861
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №24, метрическая книга за 1861 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Умер от чахотки

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