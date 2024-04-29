Алтухов Филипп Степанович 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алтухов Филипп Степанович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1839

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Алтухов Степан Иванович

Мать: Алтухова (Моргачева) Софья Акимовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №51, метрическая книга за 1839 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Поликарп Матвеев и Матрена Быковская
Смерть
1857
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №7, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Умер от простуды

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