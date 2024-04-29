Алтухов Филипп Степанович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение: запись о рождении №51, метрическая книга за 1839 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Поликарп Матвеев и Матрена Быковская
Смерть
1857
Смерть: запись о смерти №7, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Умер от простуды