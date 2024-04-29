Алтухова Наталья Степановна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алтухова Наталья Степановна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Алтухов Степан Иванович

Мать: Алтухова (Моргачева) Софья Акимовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №73, метрическая книга за 1830 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Поликарп Медведев и Матрена Кокорева
Смерть
Неизвестно

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