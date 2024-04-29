Алтухов Иван Степанович 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАлтухов Иван Степанович

Алтухов Иван Степанович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Алтухов Степан Иванович

Мать: Алтухова (Моргачева) Софья Акимовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №37, метрическая книга за 1837 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Поликарп Матвеев Медведев и Матрена Семенова, жена Карпа Миронова Быковского
Бракосочетание
06.01.1857

Жена: Алтухова (Медведева) Анна Федоровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 1: запись о браке №13, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Александр Захаров Костин ... Показать все
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Алтухова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Алтухова (Медведева) Анна Федоровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №26, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.