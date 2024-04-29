Алтухов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение: запись о рождении №37, метрическая книга за 1837 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Поликарп Матвеев Медведев и Матрена Семенова, жена Карпа Миронова Быковского
Бракосочетание
06.01.1857
Брак 1: запись о браке №13, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Александр Захаров Костин ... Показать все
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Алтухова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Алтухова (Медведева) Анна Федоровна
Рождение: запись о рождении №26, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно