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Алтухова Мария Ивановна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Алтухов Иван Степанович

Мать: Алтухова (Медведева) Анна Федоровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №26, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Алексей Ефимов Медведев и Федосья Козьмина Медведева
Смерть
Неизвестно

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