Алтухова (Медведева) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.01.1857
Брак 1: запись о браке №13, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Александр Захаров Костин ... Показать все
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Алтухова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Алтухов Иван Степанович
Рождение: запись о рождении №26, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно