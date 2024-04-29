Алтухова (Медведева) Анна Федоровна 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алтухова (Медведева) Анна Федоровна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
06.01.1857

Муж: Алтухов Иван Степанович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 1: запись о браке №13, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Александр Захаров Костин ... Показать все
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Алтухова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Алтухов Иван Степанович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №26, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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