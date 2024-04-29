Костина (Алтухова) Анна Степановна 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костина (Алтухова) Анна Степановна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Алтухов Степан Иванович

Мать: Алтухова (Моргачева) Софья Акимовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1851

Муж: Костин Александр Захарович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №19, метрическая книга за 1851 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Осип Захаров Костин и села Сн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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