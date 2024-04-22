Фейдер (Крутоногая Гиммельфарб) Маня
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти08.07.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
13.08.1936
Дочь: Вайханская Флора
Отец ребёнка: Гимельфарб Давид Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гимельфарб Роман
Отец ребёнка: Фейдер Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вайханская Флора
Отец ребёнка: Фейдер Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фейдер Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиммельфарб Роман
Отец ребёнка: Гимельфарб Давид Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1990
Похороны
Неизвестно
Ленонград