Фейдер (Крутоногая Гиммельфарб) Маня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фейдер (Крутоногая Гиммельфарб) Маня

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Место рождения

Терновка, Дніпропетровська область

Дата рождения

1914

Дата смерти

08.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Крутоногий Рувим Берковиц

Мать: Крутоногая Миндел Завлидовна

Терновка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
13.08.1936

Дочь: Вайханская Флора

Отец ребёнка: Гимельфарб Давид Иосифович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гимельфарб Роман

Отец ребёнка: Фейдер Михаил

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вайханская Флора

Отец ребёнка: Фейдер Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фейдер Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиммельфарб Роман

Отец ребёнка: Гимельфарб Давид Иосифович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гимельфарб Давид Иосифович

Смерть
08.07.1990
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Ленонград
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