Крутоногий Рувим Берковиц
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти29.09.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1908
Дочь: Марховская Роза Рувимовна (Роза)
Мать ребёнка: Крутоногая Миндел Завлидовна
Украина
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Фейдер Маня
Мать ребёнка: Крутоногая Миндел Завлидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михилева Соня
Мать ребёнка: Крутоногая Миндел Завлидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ламброзо Бронислава Рувимовна
Мать ребёнка: Крутоногая Миндел Завлидовна
Смерть
29.09.1940
Лениград
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург