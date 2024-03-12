Крутоногий Рувим Берковиц — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутоногий Рувим Берковиц

Крутоногий Рувим Берковиц

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

29.09.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1908

Дочь: Марховская Роза Рувимовна (Роза)

Мать ребёнка: Крутоногая Миндел Завлидовна

Украина
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Фейдер Маня

Мать ребёнка: Крутоногая Миндел Завлидовна

Терновка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михилева Соня

Мать ребёнка: Крутоногая Миндел Завлидовна

Терновка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ламброзо Бронислава Рувимовна

Мать ребёнка: Крутоногая Миндел Завлидовна

Терновка, Дніпропетровська область
Смерть
29.09.1940
Лениград
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close