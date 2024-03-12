Марховская (Крутоногая) Роза Рувимовна (Роза) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марховская (Крутоногая) Роза Рувимовна (Роза)

Место рождения

Украина

Дата рождения

02.01.1908

Дата смерти

08.07.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1908

Отец: Крутоногий Рувим Берковиц

Мать: Крутоногая Миндел Завлидовна

Украина
Рождение ребёнка
24.03.1931

Сын: Марховский Лазар

Отец ребёнка: Марховский (marhovsky) Мендель Пинхович (Mendel)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.02.1935

Дочь: Коникова (konikov) Зоя (Zoya)

Отец ребёнка: Марховский (marhovsky) Мендель Пинхович (Mendel)

Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марховский (marhovsky) Мендель Пинхович (Mendel)

Смерть
08.07.1967
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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