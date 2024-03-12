Марховская (Крутоногая) Роза Рувимовна (Роза)
Место рожденияУкраина
Дата рождения02.01.1908
Дата смерти08.07.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1908
Украина
Рождение ребёнка
24.03.1931
Сын: Марховский Лазар
Отец ребёнка: Марховский (marhovsky) Мендель Пинхович (Mendel)
Рождение ребёнка
16.02.1935
Дочь: Коникова (konikov) Зоя (Zoya)
Отец ребёнка: Марховский (marhovsky) Мендель Пинхович (Mendel)
Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1967