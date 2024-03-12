Крутоногая (Файнштеин) Миндел Завлидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1976
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Файнштеин Замвел
Мать: Файнштеин Фая
Рождение ребёнка
02.01.1908
Дочь: Марховская Роза Рувимовна (Роза)
Отец ребёнка: Крутоногий Рувим Берковиц
Украина
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Фейдер Маня
Отец ребёнка: Крутоногий Рувим Берковиц
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михилева Соня
Отец ребёнка: Крутоногий Рувим Берковиц
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ламброзо Бронислава Рувимовна
Отец ребёнка: Крутоногий Рувим Берковиц
Смерть
1976
Похороны
Неизвестно