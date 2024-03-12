Крутоногая (Файнштеин) Миндел Завлидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутоногая (Файнштеин) Миндел Завлидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Файнштеин Замвел

Мать: Файнштеин Фая

Рождение ребёнка
02.01.1908

Дочь: Марховская Роза Рувимовна (Роза)

Отец ребёнка: Крутоногий Рувим Берковиц

Украина
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Фейдер Маня

Отец ребёнка: Крутоногий Рувим Берковиц

Терновка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михилева Соня

Отец ребёнка: Крутоногий Рувим Берковиц

Терновка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ламброзо Бронислава Рувимовна

Отец ребёнка: Крутоногий Рувим Берковиц

Терновка, Дніпропетровська область
Смерть
1976
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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