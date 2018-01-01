город Терновка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Терновка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
2019Терновка, с. каз.при рч. Большой Терновке.172333415411569Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Богуславская волость
566. Терновка, село бывшее государственное, при речке Терновке, дворов 610, жителей 4043, церковь православная, школа, 3 лавки

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Павлоградский уезд, Богдановская волость
3. № по учету земель: 967.Терновка бывшие государственные1030336633346700

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3627Тернівкамістоцентр міської ради, місто обласного підпорядкуванняміська рада Тернівська

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