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Гимельфарб Давид Иосифович

Место рождения

Очаков, Миколаївська область

Дата рождения

12.07.1905

Дата смерти

28.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1905

Отец: Гиммельфарб Иосиф

Мать: Гиммельфарб Ревекка

Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
13.08.1936

Дочь: Вайханская Флора

Мать ребёнка: Фейдер Маня

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиммельфарб Роман

Мать ребёнка: Фейдер Маня

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фейдер Маня

Смерть
28.02.1942
Санкт-Петербург, Россия
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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