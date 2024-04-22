Гимельфарб Давид Иосифович
Место рождения
Дата рождения12.07.1905
Дата смерти28.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1905
Отец: Гиммельфарб Иосиф
Мать: Гиммельфарб Ревекка
Рождение ребёнка
13.08.1936
Дочь: Вайханская Флора
Мать ребёнка: Фейдер Маня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиммельфарб Роман
Мать ребёнка: Фейдер Маня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фейдер Маня
Смерть
28.02.1942
Санкт-Петербург, Россия
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно