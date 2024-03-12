Гиммельфарб (Граник) Ревекка
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти29.06.1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Граник Абрам
Мать: Граник Эстер
Бракосочетание
14.01.1892
Муж: Гиммельфарб Иосиф
Рождение ребёнка
22.04.1893
Сын: Gimmelfarb Моисей Иосифович
Отец ребёнка: Гиммельфарб Иосиф
Рождение ребёнка
28.03.1896
Дочь: Корж Ольга
Отец ребёнка: Гиммельфарб Иосиф
Рождение ребёнка
18.03.1898
Сын: Гиммельфарб Михаил
Отец ребёнка: Гиммельфарб Иосиф
Рождение ребёнка
03.02.1900
Дочь: Мошкович Фейга Иосифовна
Отец ребёнка: Гиммельфарб Иосиф
Рождение ребёнка
06.07.1903
Дочь: Файнштейн Минди Иосифовна
Отец ребёнка: Гиммельфарб Иосиф
Рождение ребёнка
12.07.1905
Сын: Гимельфарб Давид Иосифович
Отец ребёнка: Гиммельфарб Иосиф
Рождение ребёнка
14.01.1910
Сын: Гиммельфарб Рафаил Иосифович
Отец ребёнка: Гиммельфарб Иосиф
Смерть
29.06.1921
Причина смерти: Медицинская проблема