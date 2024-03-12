Гиммельфарб (Граник) Ревекка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиммельфарб (Граник) Ревекка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

29.06.1921

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Граник Абрам

Мать: Граник Эстер

Бракосочетание
14.01.1892

Муж: Гиммельфарб Иосиф

Рождение ребёнка
22.04.1893

Сын: Gimmelfarb Моисей Иосифович

Отец ребёнка: Гиммельфарб Иосиф

Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
28.03.1896

Дочь: Корж Ольга

Отец ребёнка: Гиммельфарб Иосиф

Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
18.03.1898

Сын: Гиммельфарб Михаил

Отец ребёнка: Гиммельфарб Иосиф

Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
03.02.1900

Дочь: Мошкович Фейга Иосифовна

Отец ребёнка: Гиммельфарб Иосиф

Рождение ребёнка
06.07.1903

Дочь: Файнштейн Минди Иосифовна

Отец ребёнка: Гиммельфарб Иосиф

Рождение ребёнка
12.07.1905

Сын: Гимельфарб Давид Иосифович

Отец ребёнка: Гиммельфарб Иосиф

Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
14.01.1910

Сын: Гиммельфарб Рафаил Иосифович

Отец ребёнка: Гиммельфарб Иосиф

Очаков, Миколаївська область
Смерть
29.06.1921
Причина смерти: Медицинская проблема
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