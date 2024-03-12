Гиммельфарб Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1868
Дата смерти30.10.1941
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.05.1868
Отец: Гиммельфарб Рафаил
Мать: Гиммельфарб Либа
Бракосочетание
14.01.1892
Жена: Гиммельфарб Ревекка
Рождение ребёнка
22.04.1893
Сын: Gimmelfarb Моисей Иосифович
Мать ребёнка: Гиммельфарб Ревекка
Рождение ребёнка
28.03.1896
Дочь: Корж Ольга
Мать ребёнка: Гиммельфарб Ревекка
Рождение ребёнка
18.03.1898
Сын: Гиммельфарб Михаил
Мать ребёнка: Гиммельфарб Ревекка
Рождение ребёнка
03.02.1900
Дочь: Мошкович Фейга Иосифовна
Мать ребёнка: Гиммельфарб Ревекка
Рождение ребёнка
06.07.1903
Дочь: Файнштейн Минди Иосифовна
Мать ребёнка: Гиммельфарб Ревекка
Рождение ребёнка
12.07.1905
Сын: Гимельфарб Давид Иосифович
Мать ребёнка: Гиммельфарб Ревекка
Рождение ребёнка
14.01.1910
Сын: Гиммельфарб Рафаил Иосифович
Мать ребёнка: Гиммельфарб Ревекка
Смерть
30.10.1941
Причина смерти: Убийство