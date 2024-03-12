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Гиммельфарб Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1868

Дата смерти

30.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1868

Отец: Гиммельфарб Рафаил

Мать: Гиммельфарб Либа

Бракосочетание
14.01.1892

Жена: Гиммельфарб Ревекка

Рождение ребёнка
22.04.1893

Сын: Gimmelfarb Моисей Иосифович

Мать ребёнка: Гиммельфарб Ревекка

Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
28.03.1896

Дочь: Корж Ольга

Мать ребёнка: Гиммельфарб Ревекка

Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
18.03.1898

Сын: Гиммельфарб Михаил

Мать ребёнка: Гиммельфарб Ревекка

Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
03.02.1900

Дочь: Мошкович Фейга Иосифовна

Мать ребёнка: Гиммельфарб Ревекка

Рождение ребёнка
06.07.1903

Дочь: Файнштейн Минди Иосифовна

Мать ребёнка: Гиммельфарб Ревекка

Рождение ребёнка
12.07.1905

Сын: Гимельфарб Давид Иосифович

Мать ребёнка: Гиммельфарб Ревекка

Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
14.01.1910

Сын: Гиммельфарб Рафаил Иосифович

Мать ребёнка: Гиммельфарб Ревекка

Очаков, Миколаївська область
Смерть
30.10.1941
Причина смерти: Убийство
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