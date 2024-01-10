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Киселев Василий Николаевич

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Место рождения

Макашевка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

25.02.1958 ст.

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.01.1877

Жена: Киселева Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Киселев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Киселева Агриппина Петровна

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Киселев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Киселева Агриппина Петровна

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
?.04.1884

Сын: Киселев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Киселева Агриппина Петровна

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Илья

Мать ребёнка: Киселева Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Киселев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Киселева Агриппина Петровна

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Илья

Мать ребёнка: Киселева Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
26.03.1894

Дочь: Киселева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Киселева Агриппина Петровна

Смерть
1896
Рождение
25.02.1958 ст.

Отец: Киселев Николай Лукин

Мать: не указана

Макашевка, Борисоглебский, Воронежская область
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