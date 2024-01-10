Киселев Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.02.1958 ст.
Дата смерти1896
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.01.1877
Рождение ребёнка
1880
Сын: Киселев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Киселева Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Киселева Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
?.04.1884
Сын: Киселев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Киселева Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Илья
Мать ребёнка: Киселева Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Киселев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Киселева Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Илья
Мать ребёнка: Киселева Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
26.03.1894
Дочь: Киселева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Киселева Агриппина Петровна
Смерть
1896
Рождение
25.02.1958 ст.
Отец: Киселев Николай Лукин