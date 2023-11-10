Киселев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
14.01.1900 ст.
Жена: Михьева Евдокия Павловна
Токмак, Семиреченская обл. Пишпекский уезд
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Михьева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
18.11.1906
Сын: Филипп
Мать ребёнка: Михьева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
20.04.1908
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Михьева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
23.01.1910
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Михьева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
22.11.1911
Сын: Николай
Мать ребёнка: Михьева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
03.02.1914
Сын: Николай
Мать ребёнка: Михьева Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно