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Киселев Александр Васильевич

Место рождения

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Киселев Василий Николаевич

Мать: Киселева Агриппина Петровна

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Бракосочетание
14.01.1900 ст.

Жена: Михьева Евдокия Павловна

Токмак, Семиреченская обл. Пишпекский уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Михьева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
18.11.1906

Сын: Филипп

Мать ребёнка: Михьева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
20.04.1908

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Михьева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
23.01.1910

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Михьева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
22.11.1911

Сын: Николай

Мать ребёнка: Михьева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
03.02.1914

Сын: Николай

Мать ребёнка: Михьева Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно
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