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Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

16.06.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Киселев Василий Николаевич

Мать: Киселева Агриппина Петровна

Смерть
16.06.1898
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