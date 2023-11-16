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Илья
Илья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1892
Дата смерти
16.06.1898
Пол
Мужской
Отец
Киселев Василий Николаевич
Мать
Киселева Агриппина Петровна
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец:
Киселев Василий Николаевич
Мать:
Киселева Агриппина Петровна
Смерть
16.06.1898
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