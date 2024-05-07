село Макашевка, село Макашевка, Борисоглебский, Воронежская область (на 2019) — Familio

Макашевка

Борисоглебский, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
2126Макашевка, слоб. каз.при р. Хопре.1003149519602081Церковь православная. Сельское училище. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Ново-Хоперский уезд, Тюковская волость
938. Макашевка, село бывшее государственное, при реке Хопре, дворов 610, жителей 4041, 2 церкви православных, школа, 7 лавок, ярмарка 1-го марта и 29-го авг.

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Новохоперский уезд, Тюковская волость
Макашовка4890слободаМакашевскаго7274895

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, город областного подчинения Борисоглебск
6962Макашевкасело51°30'с.ш.42°36'в.д.M-38-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Борисоглебский
20710000141с Макашевкасело
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