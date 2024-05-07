- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2126Макашевка, слоб. каз.при р. Хопре.1003149519602081Церковь православная. Сельское училище. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
938. Макашевка, село бывшее государственное, при реке Хопре, дворов 610, жителей 4041, 2 церкви православных, школа, 7 лавок, ярмарка 1-го марта и 29-го авг.
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Макашовка4890слободаМакашевскаго7274895
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
6962Макашевкасело51°30'с.ш.42°36'в.д.M-38-014
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20710000141с Макашевкасело