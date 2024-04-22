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Киселев Петр Васильевич

Место рождения

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Киселев Василий Николаевич

Мать: Киселева Агриппина Петровна

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Бракосочетание
22.01.1901 ст.

Жена: Ливченкова Анна Даниловна

Рождение ребёнка
14.03.1903

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Ливченкова Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ефим

Мать ребёнка: Ливченкова Анна Даниловна

Рождение ребёнка
07.03.1920

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Ливченкова Анна Даниловна

Смерть
Неизвестно
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