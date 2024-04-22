Киселев Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
22.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
14.03.1903
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Ливченкова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ефим
Мать ребёнка: Ливченкова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
07.03.1920
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Ливченкова Анна Даниловна
Смерть
Неизвестно