Давыдкин Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.11.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1862 ст.
Отец: Давидов Михаил Фёдорович
Мать: Давидова Агафья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1885 ст.
Сын: Давыдкин Пётр Григорьевич
Мать ребёнка: Давыдкина Ольга Ефремовна
Рождение ребёнка
28.?.1889 ст.
Дочь: (Давыдкина) Феодосия Григорьевна
Мать ребёнка: Давыдкина Ольга Ефремовна
Рождение ребёнка
1890 ст.
Сын: Давыдкин Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Давыдкина Ольга Герасимовна
Рождение ребёнка
12.07.1893 ст.
Дочь: (Давыдкина) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Давыдкина Ольга Герасимовна
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: (Давыдкина) Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Давыдкина Ольга Ефремовна
Бракосочетание
21.01.1915 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.12.1915 ст.
Сын: Давыдкин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Давыдкина (Давыдова) Ольга Владимировна
Смерть
Неизвестно