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Давыдкин Григорий Михайлович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.11.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1862 ст.

Отец: Давидов Михаил Фёдорович

Мать: Давидова Агафья Петровна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдкина Ольга Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдкина Ольга Ефремовна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.10.1885 ст.

Сын: Давыдкин Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Давыдкина Ольга Ефремовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.?.1889 ст.

Дочь: (Давыдкина) Феодосия Григорьевна

Мать ребёнка: Давыдкина Ольга Ефремовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Давыдкин Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Давыдкина Ольга Герасимовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.07.1893 ст.

Дочь: (Давыдкина) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Давыдкина Ольга Герасимовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: (Давыдкина) Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Давыдкина Ольга Ефремовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
21.01.1915 ст.

Жена: Давыдкина (Давыдова) Ольга Владимировна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.12.1915 ст.

Сын: Давыдкин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Давыдкина (Давыдова) Ольга Владимировна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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