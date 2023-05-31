Давыдкина (Давыдова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдкина (Давыдова) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Малая Александровка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
21.01.1915 ст.

Муж: Давыдкин Григорий Михайлович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.12.1915 ст.

Сын: Давыдкин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Давыдкин Григорий Михайлович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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