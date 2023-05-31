Давыдкина (Давыдова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Малая Александровка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1915 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.12.1915 ст.
Сын: Давыдкин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Давыдкин Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно