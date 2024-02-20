Давыдкина Ольга Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдкина Ольга Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдкин Григорий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.10.1885 ст.

Сын: Давыдкин Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Давыдкин Григорий Михайлович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.?.1889 ст.

Дочь: (Давыдкина) Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Давыдкин Григорий Михайлович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: (Давыдкина) Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Давыдкин Григорий Михайлович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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