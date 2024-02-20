Давыдкина Ольга Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1885 ст.
Сын: Давыдкин Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Давыдкин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
28.?.1889 ст.
Дочь: (Давыдкина) Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Давыдкин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: (Давыдкина) Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Давыдкин Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно