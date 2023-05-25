Давыдкин Пётр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдкин Пётр Григорьевич

Давыдкин Пётр Григорьевич

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.10.1885 ст.

Дата смерти

01.07.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1885 ст.

Отец: Давыдкин Григорий Михайлович

Мать: Давыдкина Ольга Ефремовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдкин Николай Петрович

Мать ребёнка: Давыдкина (Лезина) Гликерья Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Крещение
07.10.1885 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспреемники: Сельца Прудов крестьянин собственник Сергей Михайлов Давыдкин и крестьянская девица Евдокия Иванова
Бракосочетание
08.10.1903 ст.

Жена: Давыдкина (Лезина) Гликерья Федотовна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Первым браком По жениху: Сельца Прудов крестьянин Арсений Сергеев Ямпольцев и того же Сельца крестьянин Сергей Михайлов Давыдкин По невесте: крестьяне деревни Двориков Семён Иванов Климов и Сельца Пру... Показать все
Рождение ребёнка
09.06.1907 ст.

Сын: Давыдкин Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Давыдкина (Лезина) Гликерья Федотовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Давыдкин Иван Петрович

Мать ребёнка: Давыдкина (Лезина) Гликерья Федотовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.10.1914 ст.

Сын: Давыдкин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Давыдкина (Лезина) Гликерья Федотовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.08.1917 ст.

Сын: Давыдкин Пётр Петрович

Мать ребёнка: Давыдкина (Лезина) Гликерья Федотовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.05.1919

Сын: Давыдкин Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Давыдкина (Лезина) Гликерья Федотовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Давыдкин Борис Петрович

Мать ребёнка: Давыдкина (Лезина) Гликерья Федотовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.02.1925

Дочь: Тишкина (Давыдкина) Александра Петровна

Мать ребёнка: Давыдкина (Лезина) Гликерья Федотовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
01.07.1966
Зайцево, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.