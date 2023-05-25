Давыдкин Пётр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1885 ст.
Дата смерти01.07.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1885 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдкин Николай Петрович
Мать ребёнка: Давыдкина (Лезина) Гликерья Федотовна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
07.10.1885 ст.
Воспреемники: Сельца Прудов крестьянин собственник Сергей Михайлов Давыдкин и крестьянская девица Евдокия Иванова
Бракосочетание
08.10.1903 ст.
Первым браком По жениху: Сельца Прудов крестьянин Арсений Сергеев Ямпольцев и того же Сельца крестьянин Сергей Михайлов Давыдкин По невесте: крестьяне деревни Двориков Семён Иванов Климов и Сельца Пру... Показать все
Рождение ребёнка
09.06.1907 ст.
Сын: Давыдкин Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Давыдкина (Лезина) Гликерья Федотовна
Рождение ребёнка
1910 ст.
Мать ребёнка: Давыдкина (Лезина) Гликерья Федотовна
Рождение ребёнка
20.10.1914 ст.
Мать ребёнка: Давыдкина (Лезина) Гликерья Федотовна
Рождение ребёнка
11.08.1917 ст.
Мать ребёнка: Давыдкина (Лезина) Гликерья Федотовна
Рождение ребёнка
25.05.1919
Мать ребёнка: Давыдкина (Лезина) Гликерья Федотовна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Давыдкина (Лезина) Гликерья Федотовна
Рождение ребёнка
08.02.1925
Дочь: Тишкина (Давыдкина) Александра Петровна
Мать ребёнка: Давыдкина (Лезина) Гликерья Федотовна
Смерть
01.07.1966
Зайцево, Серпуховский муниципальный район, Московская область