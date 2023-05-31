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Давидова Агафья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1823 по 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1823 по 1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давидов Михаил Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Давыдкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Давидов Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Давыдкин Спиридон Михайлович

Отец ребёнка: Давидов Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
С 1846 по 1847 ст.

Дочь: (Давидова) Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Давидов Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
С 1848 по 1849 ст.

Сын: Давидов Федосей Михайлович

Отец ребёнка: Давидов Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Давыдкин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Давидов Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Дочь: (Давидова) Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Давидов Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
12.11.1862 ст.

Сын: Давыдкин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Давидов Михаил Фёдорович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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