Давидова Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1823 по 1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1823 по 1824 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841 ст.
Отец ребёнка: Давидов Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Давыдкин Спиридон Михайлович
Отец ребёнка: Давидов Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
С 1846 по 1847 ст.
Дочь: (Давидова) Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Давидов Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
С 1848 по 1849 ст.
Сын: Давидов Федосей Михайлович
Отец ребёнка: Давидов Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Давыдкин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Давидов Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Дочь: (Давидова) Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Давидов Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
12.11.1862 ст.
Сын: Давыдкин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Давидов Михаил Фёдорович
Смерть
Неизвестно