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Елисеев Сергей Тимофеевич

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Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

31.05.1853

Дата смерти

20.08.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1853

Отец: Елисеев Тимофей Алексеевич

Мать: Елисеева (Свешникова) Екатерина Леонтьевна

Работа или профессия
Неизвестно
экономист, бухгалтер
Крещение
09.06.1853
Бракосочетание
14.01.1880

Жена: Елисеева (Анитова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
19.10.1880

Сын: Елисеев Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Елисеева (Анитова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
09.10.1881

Дочь: Соловьёва (Елисеева) Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Елисеева (Анитова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
26.06.1883

Сын: Елисеев Фёдор Сергеевич

Мать ребёнка: Елисеева (Анитова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
15.06.1887

Сын: Елисеев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Елисеева (Анитова) Екатерина Николаевна

Смерть
20.08.1891
Похороны
24.08.1891

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