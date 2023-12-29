Елисеев Сергей Тимофеевич
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения31.05.1853
Дата смерти20.08.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1853
Работа или профессия
Неизвестно
экономист, бухгалтер
Крещение
09.06.1853
Бракосочетание
14.01.1880
Рождение ребёнка
19.10.1880
Мать ребёнка: Елисеева (Анитова) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
09.10.1881
Дочь: Соловьёва (Елисеева) Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Елисеева (Анитова) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
26.06.1883
Мать ребёнка: Елисеева (Анитова) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
15.06.1887
Сын: Елисеев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Елисеева (Анитова) Екатерина Николаевна
Смерть
20.08.1891
Похороны
24.08.1891