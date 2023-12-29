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Елисеев Фёдор Сергеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

26.06.1883

Дата смерти

15.06.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1883

Отец: Елисеев Сергей Тимофеевич

Мать: Елисеева (Анитова) Екатерина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-строитель, архитектор
Бракосочетание
29.04.1907

Жена: Елисеева (Егорнова) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
09.05.1914

Дочь: Закрутаева (Елисеева) Кира Фёдоровна

Мать ребёнка: Елисеева (Егорнова) Елена Николаевна

Смерть
15.06.1941

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