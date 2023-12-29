Елисеев Фёдор Сергеевич
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения26.06.1883
Дата смерти15.06.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1883
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-строитель, архитектор
Бракосочетание
29.04.1907
Рождение ребёнка
09.05.1914
Дочь: Закрутаева (Елисеева) Кира Фёдоровна
Мать ребёнка: Елисеева (Егорнова) Елена Николаевна
Смерть
15.06.1941