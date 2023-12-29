Елисеева (Свешникова) Екатерина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Свешникова) Екатерина Леонтьевна

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

18.10.1816

Дата смерти

1882

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1816

Отец: Свешников Леонтий Леонтьевич

Мать: Свешникова (Тюленева) Пелагея Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
24.10.1816
Бракосочетание
26.08.1838

Муж: Елисеев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
06.06.1839

Сын: Елисеев Леонтий Тимофеевич

Отец ребёнка: Елисеев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
06.09.1840

Дочь: (Елисеева) Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Елисеев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
27.10.1841

Дочь: (Елисеева) Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Елисеев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Елисеев Митрофан Тимофеевич

Отец ребёнка: Елисеев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Елисеева) Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Елисеев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Елисеев Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Елисеев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Елисеев Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Елисеев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
31.05.1853

Сын: Елисеев Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Елисеев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
30.12.1857

Дочь: (Елисеева) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Елисеев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
04.01.1861

Дочь: (Елисеева) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Елисеев Тимофей Алексеевич

Смерть
1882

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