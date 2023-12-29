Елисеева (Свешникова) Екатерина Леонтьевна
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения18.10.1816
Дата смерти1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1816
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
24.10.1816
Бракосочетание
26.08.1838
Рождение ребёнка
06.06.1839
Сын: Елисеев Леонтий Тимофеевич
Отец ребёнка: Елисеев Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
06.09.1840
Дочь: (Елисеева) Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Елисеев Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
27.10.1841
Дочь: (Елисеева) Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Елисеев Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Елисеев Митрофан Тимофеевич
Отец ребёнка: Елисеев Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Елисеева) Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Елисеев Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Елисеев Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Елисеев Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Елисеев Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
31.05.1853
Сын: Елисеев Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Елисеев Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
30.12.1857
Дочь: (Елисеева) Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Елисеев Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
04.01.1861
Дочь: (Елисеева) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Елисеев Тимофей Алексеевич
Смерть
1882