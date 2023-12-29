Елисеева (Анитова) Екатерина Николаевна
Место рожденияМосква, Российская Империя
Дата рождения17.09.1859
Дата смерти25.06.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1859
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Бракосочетание
14.01.1880
Рождение ребёнка
19.10.1880
Отец ребёнка: Елисеев Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.10.1881
Дочь: Соловьёва (Елисеева) Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Елисеев Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.06.1883
Отец ребёнка: Елисеев Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.06.1887
Сын: Елисеев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Елисеев Сергей Тимофеевич