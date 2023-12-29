Елисеева (Анитова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Анитова) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Москва, Российская Империя

Дата рождения

17.09.1859

Дата смерти

25.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1859

Отец: Анитов Николай Михайлович

Мать: Анитова (Кудрявцева) Елена Трифоновна

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Бракосочетание
14.01.1880

Муж: Елисеев Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.10.1880

Сын: Елисеев Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Елисеев Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
09.10.1881

Дочь: Соловьёва (Елисеева) Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Елисеев Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
26.06.1883

Сын: Елисеев Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Елисеев Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
15.06.1887

Сын: Елисеев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Елисеев Сергей Тимофеевич

Смерть
25.06.1942

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