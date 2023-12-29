Соловьёва (Елисеева) Евгения Сергеевна
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения09.10.1881
Дата смерти15.06.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1881
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Крещение
27.10.1881
Бракосочетание
1905
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Соловьёва) Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Соловьёв Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
18.04.1907
Дочь: (Соловьёва) Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Соловьёв Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
31.07.1908
Дочь: (Соловьёва) Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Соловьёв Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Соловьёв Георгий Фёдорович
Отец ребёнка: Соловьёв Фёдор Павлович
Похороны
?.12.1941