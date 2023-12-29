Соловьёва (Елисеева) Евгения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва (Елисеева) Евгения Сергеевна

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

09.10.1881

Дата смерти

15.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1881

Отец: Елисеев Сергей Тимофеевич

Мать: Елисеева (Анитова) Екатерина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Крещение
27.10.1881
Бракосочетание
1905

Муж: Соловьёв Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Соловьёва) Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Соловьёв Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
18.04.1907

Дочь: (Соловьёва) Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Соловьёв Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
31.07.1908

Дочь: (Соловьёва) Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Соловьёв Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Соловьёв Георгий Фёдорович

Отец ребёнка: Соловьёв Фёдор Павлович

Похороны
?.12.1941
Смерть
15.06.1942

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