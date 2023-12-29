Елисеев Борис Сергеевич
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения19.10.1880
Дата смерти08.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1880
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-технолог
Крещение
09.11.1880
Рождение ребёнка
23.01.1916
Дочь: (Лецкая) Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Лецкая (Лецкая) Александра Васильевна
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
27.11.1925
Сын: Елисеев Евгений Борисович
Мать ребёнка: Лецкая (Лецкая) Александра Васильевна
Смерть
08.01.1942