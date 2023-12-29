Елисеев Борис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеев Борис Сергеевич

Елисеев Борис Сергеевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

19.10.1880

Дата смерти

08.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1880

Отец: Елисеев Сергей Тимофеевич

Мать: Елисеева (Анитова) Екатерина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-технолог
Крещение
09.11.1880
Рождение ребёнка
23.01.1916

Дочь: (Лецкая) Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Лецкая (Лецкая) Александра Васильевна

Бракосочетание
1920

Жена: Лецкая (Лецкая) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
27.11.1925

Сын: Елисеев Евгений Борисович

Мать ребёнка: Лецкая (Лецкая) Александра Васильевна

Смерть
08.01.1942
Похороны
1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.