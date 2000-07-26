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Брезгунов Геннадий Аркадьевич

Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

Около 18.08.1945

Дата смерти

26.07.2000

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.08.1945

Отец: Брезгунов Аркадий Платонович

Мать: Брезгунова (Бартетьева) Анна Васильевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.09.1970

Сын: Брезгунов Алексанр Геннадьевич

Мать ребёнка: Брезгунова (Серпуховитская) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
14.08.1987

Сын: Брезгунов Михаил Геннадьевич

Мать ребёнка: Брезгунова (Серпуховитская) Валентина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.07.2000
Заполицы, Ликино-Дулёво, Московская область
Умер на даче

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