Брезгунов Геннадий Аркадьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 18.08.1945
Дата смерти26.07.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.08.1945
Рождение ребёнка
08.09.1970
Сын: Брезгунов Алексанр Геннадьевич
Мать ребёнка: Брезгунова (Серпуховитская) Валентина Петровна
Рождение ребёнка
14.08.1987
Сын: Брезгунов Михаил Геннадьевич
Мать ребёнка: Брезгунова (Серпуховитская) Валентина Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.07.2000
Заполицы, Ликино-Дулёво, Московская область
Умер на даче