Брезгунов Аркадий Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1914
Дата смерти26.11.1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1914
Отец: Брезгунов Платон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 18.08.1945
Сын: Брезгунов Геннадий Аркадьевич
Мать ребёнка: Брезгунова (Бартетьева) Анна Васильевна
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.06.1953
Сын: Брезгунов Георгий Аркадьевич
Мать ребёнка: Брезгунова (Бартетьева) Анна Васильевна
Смерть
26.11.1996