Брезгунов Аркадий Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрезгунов Аркадий Платонович

Брезгунов Аркадий Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1914

Дата смерти

26.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1914

Отец: Брезгунов Платон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 18.08.1945

Сын: Брезгунов Геннадий Аркадьевич

Мать ребёнка: Брезгунова (Бартетьева) Анна Васильевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.06.1953

Сын: Брезгунов Георгий Аркадьевич

Мать ребёнка: Брезгунова (Бартетьева) Анна Васильевна

Смерть
26.11.1996

Мы используем куки для улучшения работы сайта.