Брезгунова (Бартетьева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брезгунова (Бартетьева) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1924

Дата смерти

24.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1924

Отец: Бартеньев Василий

Мать: Бартеньева Мария

Рождение ребёнка
Около 18.08.1945

Сын: Брезгунов Геннадий Аркадьевич

Отец ребёнка: Брезгунов Аркадий Платонович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.06.1953

Сын: Брезгунов Георгий Аркадьевич

Отец ребёнка: Брезгунов Аркадий Платонович

Смерть
24.04.2016
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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