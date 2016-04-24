Брезгунова (Бартетьева) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1924
Дата смерти24.04.2016
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1924
Отец: Бартеньев Василий
Мать: Бартеньева Мария
Рождение ребёнка
Около 18.08.1945
Сын: Брезгунов Геннадий Аркадьевич
Отец ребёнка: Брезгунов Аркадий Платонович
Рождение ребёнка
02.06.1953
Сын: Брезгунов Георгий Аркадьевич
Отец ребёнка: Брезгунов Аркадий Платонович
Смерть
24.04.2016