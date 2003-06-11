Брезгунова (Серпуховитская) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брезгунова (Серпуховитская) Валентина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1946

Дата смерти

11.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1946

Отец: Серпуховитский Пётр Андреевич

Мать: Серпуховитская Александра Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1970

Сын: Брезгунов Алексанр Геннадьевич

Отец ребёнка: Брезгунов Геннадий Аркадьевич

Рождение ребёнка
14.08.1987

Сын: Брезгунов Михаил Геннадьевич

Отец ребёнка: Брезгунов Геннадий Аркадьевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.06.2003
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