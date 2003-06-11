Брезгунова (Серпуховитская) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1946
Дата смерти11.06.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1946
Рождение ребёнка
08.09.1970
Сын: Брезгунов Алексанр Геннадьевич
Отец ребёнка: Брезгунов Геннадий Аркадьевич
Рождение ребёнка
14.08.1987
Сын: Брезгунов Михаил Геннадьевич
Отец ребёнка: Брезгунов Геннадий Аркадьевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.06.2003