Самоловов Николай Федорович
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения03.12.1826
Дата смерти22.06.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Филатова (Самоловова) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Анна Павлова
Дочь: Клюсова (Самоловова) Муза Николаевна
Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Анна Павлова
Сын: Самоловов Роман Николаевич
Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Анна Павлова
Сын: Самоловов Афонасий Николаев
Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Анна Павлова
Сын: Самоловов Герасим Николаев
Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Анна Павлова
Дочь: Желтовская (Самоловова) Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Анна Павлова
Дочь: Слинкина (Самоловова) Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Дарья Андреевна
Дочь: Беляева (Самоловова) Лукия Николаева
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Дарья Андреевна
Сын: Самоловов Георгий Николаев
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Дарья Андреевна