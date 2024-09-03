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Самоловов Николай Федорович

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

03.12.1826

Дата смерти

22.06.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1826

Отец: Самоловов Федор Дмитриев

Мать: Самоловова Аксинья (Ксения) Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Игловикова) Анна Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Слинкина) Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
21.11.1849

Дочь: Филатова (Самоловова) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Анна Павлова

Рождение ребёнка
13.05.1857

Дочь: Клюсова (Самоловова) Муза Николаевна

Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Анна Павлова

Рождение ребёнка
22.07.1860

Сын: Самоловов Роман Николаевич

Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Анна Павлова

Рождение ребёнка
26.11.1861

Сын: Самоловов Афонасий Николаев

Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Анна Павлова

Рождение ребёнка
04.03.1863

Сын: Самоловов Герасим Николаев

Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Анна Павлова

Рождение ребёнка
01.08.1864

Дочь: Желтовская (Самоловова) Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Анна Павлова

Рождение ребёнка
22.12.1870

Дочь: Слинкина (Самоловова) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
11.12.1872

Дочь: Беляева (Самоловова) Лукия Николаева

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
23.04.1874

Сын: Самоловов Георгий Николаев

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Дарья Андреевна

Смерть
22.06.1876

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