Самоловова Аксинья (Ксения) Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова Аксинья (Ксения) Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Федор Дмитриев

Рождение ребёнка
20.02.1824

Сын: Самоловов Иван Федоров

Отец ребёнка: Самоловов Федор Дмитриев

Рождение ребёнка
03.12.1826

Сын: Самоловов Николай Федорович

Отец ребёнка: Самоловов Федор Дмитриев

Рождение ребёнка
29.10.1838

Дочь: Самоловова (Самоловова) Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Самоловов Федор Дмитриев

Рождение ребёнка
19.06.1842

Дочь: Кошкарова (Самоловова) Гликерья (Лукерья) Федоровна

Отец ребёнка: Самоловов Федор Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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