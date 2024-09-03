Самоловова Аксинья (Ксения) Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1824
Отец ребёнка: Самоловов Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
03.12.1826
Сын: Самоловов Николай Федорович
Отец ребёнка: Самоловов Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
29.10.1838
Дочь: Самоловова (Самоловова) Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Самоловов Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
19.06.1842
Дочь: Кошкарова (Самоловова) Гликерья (Лукерья) Федоровна
Отец ребёнка: Самоловов Федор Дмитриев
Смерть
Неизвестно