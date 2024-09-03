Самоловов Федор Дмитриев
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения02.02.1802
Дата смерти26.11.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1802
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1824
Мать ребёнка: Самоловова Аксинья (Ксения) Никифорова
Рождение ребёнка
03.12.1826
Сын: Самоловов Николай Федорович
Мать ребёнка: Самоловова Аксинья (Ксения) Никифорова
Рождение ребёнка
29.10.1838
Дочь: Самоловова (Самоловова) Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Самоловова Аксинья (Ксения) Никифорова
Рождение ребёнка
19.06.1842
Дочь: Кошкарова (Самоловова) Гликерья (Лукерья) Федоровна
Мать ребёнка: Самоловова Аксинья (Ксения) Никифорова
Смерть
26.11.1877