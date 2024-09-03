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Самоловов Федор Дмитриев

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

02.02.1802

Дата смерти

26.11.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1802

Отец: Самоловов Дмитрий Никитич

Мать: Самоловова (Белкина) Дарья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова Аксинья (Ксения) Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова Ксения Никифорова

Рождение ребёнка
20.02.1824

Сын: Самоловов Иван Федоров

Мать ребёнка: Самоловова Аксинья (Ксения) Никифорова

Рождение ребёнка
03.12.1826

Сын: Самоловов Николай Федорович

Мать ребёнка: Самоловова Аксинья (Ксения) Никифорова

Рождение ребёнка
29.10.1838

Дочь: Самоловова (Самоловова) Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Самоловова Аксинья (Ксения) Никифорова

Рождение ребёнка
19.06.1842

Дочь: Кошкарова (Самоловова) Гликерья (Лукерья) Федоровна

Мать ребёнка: Самоловова Аксинья (Ксения) Никифорова

Смерть
26.11.1877

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