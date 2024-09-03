Самоловов Роман Николаевич
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения22.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1860
Бракосочетание
21.01.1879
Рождение ребёнка
01.02.1882
Сын: Самоловов Николай Романов
Мать ребёнка: Самоловова (Самоловова) Агафья Иванова
Рождение ребёнка
23.12.1888
Дочь: Слинкина (Самоловова) Евгения Романовна
Мать ребёнка: Самоловова (Самоловова) Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Слинкина (Самоловова) Параскева Романовна
Мать ребёнка: Самоловова (Самоловова) Агафья Иванова
Рождение ребёнка
08.09.1892
Дочь: Козлова (Самоловова) София Романовна
Мать ребёнка: Самоловова (Самоловова) Агафья Иванова
Смерть
Неизвестно