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Самоловов Роман Николаевич

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

22.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1860

Отец: Самоловов Николай Федорович

Мать: Самоловова (Игловикова) Анна Павлова

Бракосочетание
21.01.1879

Жена: Самоловова (Самоловова) Агафья Иванова

Рождение ребёнка
01.02.1882

Сын: Самоловов Николай Романов

Мать ребёнка: Самоловова (Самоловова) Агафья Иванова

Рождение ребёнка
23.12.1888

Дочь: Слинкина (Самоловова) Евгения Романовна

Мать ребёнка: Самоловова (Самоловова) Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Слинкина (Самоловова) Параскева Романовна

Мать ребёнка: Самоловова (Самоловова) Агафья Иванова

Рождение ребёнка
08.09.1892

Дочь: Козлова (Самоловова) София Романовна

Мать ребёнка: Самоловова (Самоловова) Агафья Иванова

Смерть
Неизвестно

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