Самоловова (Самоловова) Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Самоловова) Агафья Иванова

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

08.02.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1860

Отец: Самоловов Иван Иванов

Мать: Самоловова (Шехирева) Евдокия Стефанова

Бракосочетание
21.01.1879

Муж: Самоловов Роман Николаевич

Рождение ребёнка
01.02.1882

Сын: Самоловов Николай Романов

Отец ребёнка: Самоловов Роман Николаевич

Рождение ребёнка
23.12.1888

Дочь: Слинкина (Самоловова) Евгения Романовна

Отец ребёнка: Самоловов Роман Николаевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Слинкина (Самоловова) Параскева Романовна

Отец ребёнка: Самоловов Роман Николаевич

Рождение ребёнка
08.09.1892

Дочь: Козлова (Самоловова) София Романовна

Отец ребёнка: Самоловов Роман Николаевич

Смерть
Неизвестно

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