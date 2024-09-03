Самоловова (Самоловова) Агафья Иванова
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения08.02.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1860
Бракосочетание
21.01.1879
Рождение ребёнка
01.02.1882
Сын: Самоловов Николай Романов
Отец ребёнка: Самоловов Роман Николаевич
Рождение ребёнка
23.12.1888
Дочь: Слинкина (Самоловова) Евгения Романовна
Отец ребёнка: Самоловов Роман Николаевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Слинкина (Самоловова) Параскева Романовна
Отец ребёнка: Самоловов Роман Николаевич
Рождение ребёнка
08.09.1892
Дочь: Козлова (Самоловова) София Романовна
Отец ребёнка: Самоловов Роман Николаевич
Смерть
Неизвестно