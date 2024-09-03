Самоловова (Шехирева) Евдокия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти02.05.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1856
Дочь: Нестерова (Самоловова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Самоловов Иван Иванов
Рождение ребёнка
08.02.1860
Дочь: Самоловова (Самоловова) Агафья Иванова
Отец ребёнка: Самоловов Иван Иванов
Рождение ребёнка
21.05.1861
Дочь: Самоловова (Самоловова) Елена Иванова
Отец ребёнка: Самоловов Иван Иванов
Рождение ребёнка
17.10.1867
Отец ребёнка: Самоловов Иван Иванов
Рождение ребёнка
14.12.1872
Отец ребёнка: Самоловов Иван Иванов
Рождение ребёнка
28.03.1876
Дочь: Самоловова (Самоловова) Мария Иванова
Отец ребёнка: Самоловов Иван Иванов
Смерть
02.05.1915