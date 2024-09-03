Самоловова (Шехирева) Евдокия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Шехирева) Евдокия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

02.05.1915

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Иван Иванов

Рождение ребёнка
22.02.1856

Дочь: Нестерова (Самоловова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Самоловов Иван Иванов

Рождение ребёнка
08.02.1860

Дочь: Самоловова (Самоловова) Агафья Иванова

Отец ребёнка: Самоловов Иван Иванов

Рождение ребёнка
21.05.1861

Дочь: Самоловова (Самоловова) Елена Иванова

Отец ребёнка: Самоловов Иван Иванов

Рождение ребёнка
17.10.1867

Сын: Самоловов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Самоловов Иван Иванов

Рождение ребёнка
14.12.1872

Сын: Самоловов Павел Иванов

Отец ребёнка: Самоловов Иван Иванов

Рождение ребёнка
28.03.1876

Дочь: Самоловова (Самоловова) Мария Иванова

Отец ребёнка: Самоловов Иван Иванов

Смерть
02.05.1915

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