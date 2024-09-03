Самоловова (Игловикова) Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти23.09.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1849
Дочь: Филатова (Самоловова) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Самоловов Николай Федорович
Рождение ребёнка
13.05.1857
Дочь: Клюсова (Самоловова) Муза Николаевна
Отец ребёнка: Самоловов Николай Федорович
Рождение ребёнка
22.07.1860
Сын: Самоловов Роман Николаевич
Отец ребёнка: Самоловов Николай Федорович
Рождение ребёнка
26.11.1861
Сын: Самоловов Афонасий Николаев
Отец ребёнка: Самоловов Николай Федорович
Рождение ребёнка
04.03.1863
Сын: Самоловов Герасим Николаев
Отец ребёнка: Самоловов Николай Федорович
Рождение ребёнка
01.08.1864
Дочь: Желтовская (Самоловова) Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Самоловов Николай Федорович
Смерть
23.09.1869