Самоловова (Игловикова) Анна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Игловикова) Анна Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

23.09.1869

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Николай Федорович

Рождение ребёнка
21.11.1849

Дочь: Филатова (Самоловова) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Самоловов Николай Федорович

Рождение ребёнка
13.05.1857

Дочь: Клюсова (Самоловова) Муза Николаевна

Отец ребёнка: Самоловов Николай Федорович

Рождение ребёнка
22.07.1860

Сын: Самоловов Роман Николаевич

Отец ребёнка: Самоловов Николай Федорович

Рождение ребёнка
26.11.1861

Сын: Самоловов Афонасий Николаев

Отец ребёнка: Самоловов Николай Федорович

Рождение ребёнка
04.03.1863

Сын: Самоловов Герасим Николаев

Отец ребёнка: Самоловов Николай Федорович

Рождение ребёнка
01.08.1864

Дочь: Желтовская (Самоловова) Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Самоловов Николай Федорович

Смерть
23.09.1869

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