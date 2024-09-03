Самоловова (Слинкина) Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1870
Дочь: Слинкина (Самоловова) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Самоловов Николай Федорович
Рождение ребёнка
11.12.1872
Дочь: Беляева (Самоловова) Лукия Николаева
Отец ребёнка: Самоловов Николай Федорович
Рождение ребёнка
23.04.1874
Сын: Самоловов Георгий Николаев
Отец ребёнка: Самоловов Николай Федорович
Смерть
Неизвестно