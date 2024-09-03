Самоловова (Слинкина) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Слинкина) Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Николай Федорович

Рождение ребёнка
22.12.1870

Дочь: Слинкина (Самоловова) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Самоловов Николай Федорович

Рождение ребёнка
11.12.1872

Дочь: Беляева (Самоловова) Лукия Николаева

Отец ребёнка: Самоловов Николай Федорович

Рождение ребёнка
23.04.1874

Сын: Самоловов Георгий Николаев

Отец ребёнка: Самоловов Николай Федорович

Смерть
Неизвестно

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